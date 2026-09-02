L'italien Lottomatica va racheter l'espagnol Cirsa pour créer un acteur mondial du secteur des paris

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La société italienne de paris Lottomatica LTMC.MI va racheter l'espagnole Cirsa CIRSA.MC afin de créer une entité fusionnée dont le principal actionnaire sera la société américaine de capital-investissement Blackstone

BX.N , ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* La société issue de la fusion, qui sera cotée sur Euronext Milan et sur les places boursières espagnoles, deviendra le deuxième opérateur mondial coté en bourse dans le secteur des jeux et des paris sportifs, selon le communiqué conjoint.

* Selon les termes de l'opération, les actionnairesde Cirsa recevront 0,668 nouvelle action Lottomatica pour chaque action Cirsa détenue.

* Les actionnaires de Lottomatica devraient détenir 67,5 % de la société issue de la fusion.Blackstone, principal actionnaire de Cirsa,détiendra environ 24 %, soit la plus grandeparticipation individuelle.

* Avant la prise d’effet de la fusion, Cirsa versera à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 262 millions d’euros (soit 1,56 € par action Cirsa).

* La fusion générera 115 millions d’euros de synergies de trésorerie avant impôts, qui devraient se concrétiser d’ici la troisième année complète suivant la finalisation de l’opération.

* La société issue de la fusion devrait offrir

* une capacité accrue en matière de dividendes et de rachats d’actions, avec jusqu’à 4 milliards d’euros de retours sur capital au cours des trois années suivant l’opération.

* La société issue de la fusion conservera le nom actuel de Lottomatica.

* Le président-directeur général sera Guglielmo Angelozzi, actuel président-directeur général de Lottomatica.

* Le conseil d’administration devrait être composé des 11 administrateurs actuels de Lottomatica, auxquels s’ajouteront deux nouveaux administrateurs désignés par Blackstone.

* Aux termes de l'accord, Cirsa sera absorbée par Lottomatica et le siège social de la société sera établi à Rome, avec un siège secondaire pour Cirsa à Barcelone.