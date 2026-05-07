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L'italien Angelini va racheter Catalyst Pharma pour 4,1 milliards de dollars afin de se développer sur le marché américain
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, des commentaires et du contexte aux paragraphes 2, 4 à 7)

Angelini Pharma a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, marquant ainsi l'entrée du laboratoire pharmaceutique italien sur le marché pharmaceutique américain.

Aux termes de l'accord, Angelini versera 31,5 dollars en espèces pour chaque action Catalyst, ce qui représente une prime de 3 % par rapport au dernier cours de clôture de la société, selon les données compilées par LSEG.

L'acquisition sera soutenue par des fonds Blackstone et certains partenaires internationaux, tandis que BNP Paribas agira en tant que coordinateur mondial et souscripteur de l'opération.

Fondée en 2002, la société Catalyst Pharmaceuticals, basée en Floride, est spécialisée dans le traitement de maladies rares et difficiles à soigner. Les actions de la société cotées aux États-Unis ont grimpé de plus de 30 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une valeur de marché de 3,73 milliards de dollars, selon les données.

Cette acquisition permettra à Angelini Pharma de s'imposer comme "un acteur mondial de premier plan dans le domaine des maladies neurologiques rares", a déclaré le directeur général Sergio Marullo di Condojanni, ajoutant que l'entrée sur le marché américain aiderait le laboratoire pharmaceutique à étendre son envergure et ses capacités.

Angelini Pharma est la division pharmaceutique de la société privée italienne Angelini Industries, dont les activités couvrent les soins de santé, les produits de consommation et les technologies industrielles.

Le groupe est présent dans 21 pays et a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d'euros en 2024, principalement grâce à sa division santé.

(1 $ = 0,8513 euro)

Fusions / Acquisitions

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CATALYST PHARMA
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