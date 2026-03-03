L'Italie saisit 32 millions de dollars auprès de l'entreprise française CEVA Logistics dans le cadre d'une enquête sur les impôts et le travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police fiscale italienne a déclaré mardi qu'elle avait saisi 27,4 millions d'euros (31,8 millions de dollars) auprès de deux unités de la société française CEVA Logistics, dans le cadre d'un nouveau chapitre d'enquêtes sur des allégations de fraude fiscale et de pratiques de travail illégales qui ont déjà piégé d'autres grandes entreprises.

L'action contre la multinationale française, connue pour son partenariat avec l'écurie de F1 Ferrari, fait suite à des actions similaires contre d'autres entreprises de logistique et de livraison en Italie, dont FedEx FDX.N , Amazon

AMZN.O et DHL DHLn.DE .

Les procureurs de Milan accusent les unités de CEVA d'émettre de fausses factures pour masquer l'utilisation d'une main-d'œuvre bon marché et de contourner les lois sur le travail et la fiscalité afin d'éviter de payer des impôts et des cotisations de sécurité sociale.

CEVA Logistics n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les procureurs enquêtent sur trois directeurs de CEVA Logistics Italia et deux de CEVA Ground Logistics Italy, ainsi que sur les deux unités CEVA elles-mêmes, pour de fausses déclarations fiscales présumées au cours de la période 2020-2024, selon les décrets judiciaires vus par Reuters.

C'est la deuxième fois en moins de dix ans que CEVA Logistics Italia est ciblée par les procureurs de Milan pour des violations du droit du travail.

En mai 2019, elle a été placée sous administration judiciaire pendant un an pour exploitation présumée de la main-d'œuvre. Cette mesure a été révoquée rapidement, en février 2020, après qu'un juge milanais a estimé que l'entreprise avait pris des mesures correctives suffisantes, en adoptant un nouveau modèle d'entreprise axé sur "la transparence et la légalité."

(1 $ = 0,8617 euro)