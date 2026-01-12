 Aller au contenu principal
L'Italie réduit l'amende record infligée à Amazon à 878,2 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 18:15

L'autorité de la concurrence italienne a déclaré lundi qu'elle avait réduit l'amende record imposée au géant américain du commerce électronique Amazon

AMZN.O à 752,4 millions d'euros (878,2 millions de dollars), contre un montant initial de 1,128 milliard d'euros.

L'autorité, qui avait infligé une amende à Amazon en 2021 pour abus de position dominante dans les services logistiques, a recalculé la pénalité à la suite d'un jugement du tribunal administratif régional en septembre dernier.

(1 dollar = 0,8568 euro)

