L'Italie réduit l'amende record infligée à Amazon à 878,2 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de la concurrence italienne a déclaré lundi qu'elle avait réduit l'amende record imposée au géant américain du commerce électronique Amazon

AMZN.O à 752,4 millions d'euros (878,2 millions de dollars), contre un montant initial de 1,128 milliard d'euros.

L'autorité, qui avait infligé une amende à Amazon en 2021 pour abus de position dominante dans les services logistiques, a recalculé la pénalité à la suite d'un jugement du tribunal administratif régional en septembre dernier.

(1 dollar = 0,8568 euro)