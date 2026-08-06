L'Italie inflige une amende de 2,7 millions d'euros aux entreprises de trottinettes électriques romaines Bird, Dott et Lime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne de la concurrence a infligé aux opérateurs de trottinettes et de vélos électriques Bird, Dott et Lime LIME.O une amende totale de près de 2,7 milliards d'euros (3,12 milliards de dollars) pour pratiques commerciales déloyales, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

* L'autorité de régulation a déclaré que les trois entreprises avaient rendu excessivement difficile l'accès, pour les détenteurs d'abonnements annuels aux transports en commun à Rome, aux forfaits de trajets gratuits auxquels ils avaient droit.

* Lime, soutenue par Uber UBER.N , a été condamnée à une amende de 1,4 million d’euros, Dott à 525 000 euros et Bird à 750 000 euros.

* Les trois opérateurs de micromobilité n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* Bird, Dott et Lime disposaient de systèmes inadéquats pour gérer les demandes des utilisateurs, ce qui a entraîné de longs retards dans l’activation des abonnements et réduit le temps disponible pour les utiliser, a déclaré l’autorité de régulation.

* Elle a également sanctionné Bird pour une autre pratique présumée déloyale consistant à désactiver arbitrairement les comptes d’utilisateurs sans avertissement préalable.

* L’avantage de trajets gratuits pour les détenteurs d’abonnements annuels faisait partie des conditions aux termes desquelles les entreprises ont remporté le contrat de service 2023-2026 pour la ville de Rome.

(1 dollar = 0,8665 euro)