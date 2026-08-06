L'Italie inflige une amende d'environ 3,1 millions de dollars aux entreprises de trottinettes électriques romaines Bird, Dott et Lime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Dott au cinquième point)

L'autorité italienne de la concurrence a infligé une amende d'un montant total de près de 2,7 millions d'euros (3,1 millions de dollars) aux opérateurs de trottinettes et de vélos électriques Bird, Dott et Lime LIME.O pour pratiques commerciales déloyales, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

* L'autorité de régulation a déclaré que les trois entreprises avaient rendu excessivement difficile l'accès, pour les détenteurs d'abonnements annuels aux transports en commun à Rome, aux forfaits de trajets gratuits auxquels ils avaient droit.

* Lime, soutenue par Uber UBER.N , a été condamnée à une amende de 1,4 million d’euros, Dott à 525.000 euros et Bird à 750.000 euros.

* "Nous examinerons attentivement les motifs qui sous-tendent cette décision et nous nous réservons tous nos droits légaux, y compris celui de faire appel," a déclaré Lime dans un communiqué.

* "Lime reste déterminée à collaborer de manière constructive avec les autorités publiques et ses partenaires de transport afin de renforcer davantage l’intégration entre la mobilité partagée et les transports en commun," a-t-elle ajouté.

* "Dott prend acte de la décision de l'autorité mais ne partage pas ses conclusions," a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant que Dott s'engageait à améliorer continuellement son service.

* Bird n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Les trois opérateurs de micromobilité disposaient de systèmes insuffisants pour gérer les demandes des utilisateurs, ce qui a entraîné de longs retards dans l’activation des pass et réduit le temps disponible pour les utiliser, a indiqué l’autorité de régulation.

* Elle a également sanctionné Bird pour une autre pratique présumée déloyale consistant à désactiver arbitrairement des comptes d’utilisateurs sans avertissement préalable.

* L’avantage de trajets gratuits pour les détenteurs d’abonnements annuels faisait partie des conditions aux termes desquelles les entreprises ont remporté le contrat de service 2023-2026 pour la ville de Rome.

(1 dollar = 0,8665 euro)