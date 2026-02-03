L'Italie enregistre une demande record pour un nouvel emprunt syndiqué BTP à 15 ans

L'Italie a levé 14 milliards d'euros mardi lors de sa deuxième vente d'obligations syndiquées de 2026, ce qui représente la plus forte demande jamais enregistrée pour une opération en une seule tranche, dans un début d'année chargé pour les émetteurs de la zone euro.

Les ordres finaux pour la nouvelle obligation BTP à 15 ans, due le 1er octobre 2041, ont atteint 157 milliards d'euros (185,12 milliards de dollars), soit plus de 11 fois la taille de l'opération, a déclaré un chef de file.

Ce chiffre est supérieur aux 133 milliards d'euros de demande - dix fois la taille de l'émission - pour un autre BTP à 15 ans il y a un an .

Les obligations d'État italiennes, qui offrent les rendements les plus élevés de tous les pays de la zone euro, attirent généralement les investisseurs, étant donné la stabilité politique et la réduction du déficit budgétaire dans la troisième économie de l'Union européenne.

Lors de sa première émission syndiquée de 2026, Rome a vu le mois dernier les ordres atteindre plus de 13 fois les 20 milliards d'euros qu'elle a levés avec une obligation BTP à deux tranches .

Le nouveau BTP à 15 ans offrira un rendement de huit points de base (bps) par rapport à une obligation en circulation d'octobre 2040, contre environ 10 bps initialement, a déclaré le chef de file.

Le Trésor italien a engagé BBVA, BofA, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan pour la vente de la dette.

Le maintien de l'intérêt des investisseurs est crucial pour le Trésor, qui gère la deuxième plus grande dette de la zone euro en pourcentage du produit intérieur brut (GDP).

La fixation du prix de l'opération est attendue plus tard dans la journée de mardi. (1 dollar = 0,8481 euro)