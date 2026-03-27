 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Italie enquête sur Sephora et Benefit Cosmetics pour marketing auprès des enfants
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 09:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, demandes de commentaires)

L'autorité italienne de la concurrence, l'AGCM, a lancé deux enquêtes sur Sephora et Benefit Cosmetics, propriétés de LVMH, concernant d'éventuelles pratiques commerciales déloyales liées à la commercialisation de produits pour adultes auprès d'enfants et d'adolescents, a-t-elle déclaré vendredi.

L'AGCM a déclaré qu'elle craignait que les marques utilisent de très jeunes micro-influenceurs sur les médias sociaux pour encourager l'utilisation prématurée de cosmétiques pour adultes et l'achat compulsif de masques, de sérums et de crèmes anti-âge, des habitudes liées à la "cosmeticorexia" - une obsession pour les soins de la peau chez les mineurs.

LVMH LVMH.PA , Sephora et Benefit Cosmetics n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Les enquêtes ont été ouvertes en raison de préoccupations selon lesquelles des informations importantes - telles que des avertissements et des précautions concernant des produits cosmétiques non destinés à des mineurs ou testés sur des mineurs - pourraient avoir été omises ou présentées de manière trompeuse," a déclaré l'AGCM dans un communiqué.

L'utilisation fréquente d'une large gamme de produits cosmétiques par des mineurs non avertis peut être préjudiciable à leur santé, a déclaré l'autorité de régulation.

Des fonctionnaires de l'AGCM et de la police financière italienne ont effectué des inspections dans les locaux de Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia et LVMH Italia jeudi, a déclaré l'autorité.

Valeurs associées

LVMH
457,1500 EUR Euronext Paris -0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank