L'Italie enquête sur Sephora et Benefit Cosmetics pour marketing auprès des enfants

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L'autorité italienne de la concurrence, l'AGCM, a lancé deux enquêtes sur Sephora et Benefit Cosmetics, propriétés de LVMH, concernant d'éventuelles pratiques commerciales déloyales liées à la commercialisation de produits pour adultes auprès d'enfants et d'adolescents, a-t-elle déclaré vendredi.

L'AGCM a déclaré qu'elle craignait que les marques utilisent de très jeunes micro-influenceurs sur les médias sociaux pour encourager l'utilisation prématurée de cosmétiques pour adultes et l'achat compulsif de masques, de sérums et de crèmes anti-âge, des habitudes liées à la "cosmeticorexia" - une obsession pour les soins de la peau chez les mineurs.

LVMH LVMH.PA , Sephora et Benefit Cosmetics n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Les enquêtes ont été ouvertes en raison de préoccupations selon lesquelles des informations importantes - telles que des avertissements et des précautions concernant des produits cosmétiques non destinés à des mineurs ou testés sur des mineurs - pourraient avoir été omises ou présentées de manière trompeuse," a déclaré l'AGCM dans un communiqué.

L'utilisation fréquente d'une large gamme de produits cosmétiques par des mineurs non avertis peut être préjudiciable à leur santé, a déclaré l'autorité de régulation.

Des fonctionnaires de l'AGCM et de la police financière italienne ont effectué des inspections dans les locaux de Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia et LVMH Italia jeudi, a déclaré l'autorité.