L'Italie enquête sur Sephora et Benefit Cosmetics pour commercialisation auprès des enfants

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(Ajout de la réponse des marques au paragraphe 3 et du contexte de Sephora Kids au paragraphe 4)

L'autorité italienne de la concurrence a ouvert des enquêtes sur Sephora et Benefit Cosmetics, propriétés de LVMH, concernant la commercialisation de produits de beauté pour adultes auprès d'enfants, affirmant que ces pratiques alimentaient une obsession pour les soins de la peau chez les mineurs, dont certains ont moins de 10 ans.

L'AGCM a déclaré être le premier régulateur européen à ouvrir une enquête face aux inquiétudes concernant l'utilisation par les marques de très jeunes micro-influenceurs sur les médias sociaux pour promouvoir l'utilisation prématurée de cosmétiques pour adultes et encourager l'achat compulsif de masques, de sérums et de crèmes anti-âge, des comportements qu'elle a liés à la "cosmeticorexia" - une fixation malsaine sur les soins de la peau chez les mineurs.

Sephora, Benefit Cosmetics et LVMH Perfumes & Cosmetics Italy coopéreront pleinement avec les autorités, a déclaré un représentant de LVMH en Italie, refusant de faire d'autres commentaires.

Le géant de la vente de produits de beauté Sephora, qui compte plus de 20 millions d'adeptes sur Instagram et 2,1 millions sur TikTok, a été au centre de la tendance "Sephora Kids" sur les médias sociaux, qui montre des enfants préparant des "smoothies" cosmétiques dans les magasins et partageant leurs routines de soins de la peau ou leurs achats "haul" Sephora dans des vidéos.

Le tag "Haul from Sephora for Kids" sur TikTok montre des centaines de vidéos d'enfants âgés de cinq ans à peine qui achètent des produits de maquillage et de soin dans les magasins Sephora.

"Les enquêtes ont été ouvertes en raison de préoccupations selon lesquelles des informations importantes - telles que les avertissements et les précautions concernant les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés aux mineurs ou qui n'ont pas été testés sur eux - pourraient avoir été omises ou présentées de manière trompeuse", a déclaré l'AGCM dans un communiqué, ajoutant que les enfants de moins de 10 ans et ceux âgés de 10 à 12 ans figuraient parmi les personnes ciblées par les marques.

L'utilisation fréquente d'une large gamme de produits cosmétiques par des mineurs, sans qu'ils soient correctement informés, peut être préjudiciable à leur santé, a déclaré l'autorité de régulation.

Des fonctionnaires de l'AGCM et de la police financière italienne ont effectué des inspections dans les locaux de Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia et LVMH Italia jeudi, a déclaré l'autorité.