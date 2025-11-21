 Aller au contenu principal
L'Italie clôt l'enquête sur Google concernant l'utilisation déloyale de données personnelles après l'adoption de mesures correctives
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle avait clos une enquête lancée l'année dernière sur les pratiques commerciales déloyales présumées de Google GOOGL.O dans l'utilisation des données personnelles, après que le géant de la recherche en ligne a adopté des mesures correctives.

En juillet 2024, l'autorité a ouvert une enquête car la demande de consentement envoyée par Google à ses utilisateurs pour se connecter à ses services "pourrait constituer une pratique commerciale trompeuse et agressive", et que les informations fournies étaient "incomplètes et trompeuses".

À la suite de l'enquête du régulateur, Google modifiera sa demande de consentement "en fournissant des informations plus claires et plus précises sur les implications du consentement pour l'utilisation des données personnelles", ainsi que sur la gamme et le volume de ses services pour lesquels le consentement peut impliquer la "combinaison" et l'"utilisation croisée" de données personnelles, a déclaré l'autorité dans un communiqué.

