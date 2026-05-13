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L'Italie annule une amende de 4,2 MEUR visant Ryanair
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 11:33

Cette peine avait été infligée à la compagnie par l'AGCM, l'Autorité italienne de la concurrence, mais vient d'être levée par la justice italienne.

Ryanair fait savoir que le Conseil d'Etat italien a annulé définitivement une amende de 4,2 MEUR infligée en 2021 par l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) dans une affaire liée aux annulations de vols pendant la pandémie de Covid-19. La justice italienne a également ordonné le remboursement intégral de la sanction, assorti d'intérêts.

La juridiction a estimé que l'AGCM avait discriminé Ryanair en rejetant sans discussion les engagements proposés par la compagnie, alors qu'elle avait accepté des mesures similaires d'autres transporteurs, dont Alitalia, Vueling et Blue Panorama. Le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité avait agi "de manière incompatible avec les principes de cohérence, de raisonnabilité et de non-discrimination".

Ryanair profite de cette décision qui lui est favorable pour questionner l'impartialité de l'AGCM, alors qu'une amende distincte de 256 MEUR lui a été infligée par cette même instance en décembre 2025 concernant sa politique de distribution directe. La compagnie a d'ailleurs fait appel de cette dernière sanction.

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, a appelé la Première ministre italienne Giorgia Meloni à réformer rapidement l'autorité de la concurrence.

Le titre Ryanair reculait de 0,6%, peu avant 11h30.

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