ROME, 15 décembre (Reuters) - Le gouvernement italien devra imposer de nouvelles mesures de restrictions pendant les fêtes de fin d'année afin de freiner la propagation du coronavirus et ainsi éviter une troisième vague dévastatrice, a déclaré le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, dans un entretien accordé ce mardi à la presse. "De nouvelles mesures de restrictions sont maintenant nécessaires (...) nous devons éviter à tout prix une troisième vague, car cela aurait des conséquences dévastatrices et entraînerait d'énormes pertes humaines", a déclaré Giuseppe Conte au quotidien La Stampa. Le gouvernement de coalition de Giuseppe Conte envisage de renforcer les mesures de restrictions à l'échelle nationale pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, après que les foules aient afflué dans les centres villes le week-end dernier, à la suite de l'assouplissement de certaines mesures de restrictions dans certaines villes, dont la capitale, Rome. Premier pays occidental impacté par le virus, l'Italie fait désormais état de 1,856 million de cas et de 65.011 décès depuis le début de l'épidémie sur le territoire. Giuseppe Conte a ajouté que près de 10 à 15 millions d'Italiens devront être vaccinés pour que cela "ait un réel impact sur l'immunité collective", et que cet objectif devrait être atteint à la fin du printemps ou au plus tard avant l'été. (Giulia Segreti, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

