L'irrésistible ascension de l'or

(AOF) - L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut historique ce matin à près de 3319 dollars. Elle gagne actuellement 2,6% à 3312,26 dollars en raison des derniers développements de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les États-Unis exigent désormais de Nvidia une licence pour l'exportation des processeurs H20 vers la Chine et d'autres pays, selon un document déposé auprès de la SEC. Ces processeurs avaient été spécialement conçus pour que leurs caractéristiques techniques leur permettent de passer sous les fourches caudines de l'embargo américain.

De son côté, la Chine a imposé hier ses propres restrictions sur les achats d'avions Boeing et de pièces d'avion connexes.

Le métal précieux affiche désormais une progression de 26% depuis le début de l'année après avoir progressé de 27% l'année dernière.