L'Irlande confinée à son tour

DUBLIN, 27 mars (Reuters) - Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a annoncé vendredi le confinement du pays jusqu'au 12 avril afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les sorties ne sont autorisées que pour les achats de première nécessité et pour de brefs exercices physiques ou pour les visites familiales absolument essentielles. La quasi-intégralité des commerces seront fermés, tous les rassemblements extrafamiliaux interdits. Les personnes âgées de plus de 70 ans ou souffrant de maladies chroniques seront quant à elles priées de rester à leur domicile. "J'en appelle à chaque homme, chaque femme et chaque enfant à faire ces sacrifices pour l'amour des uns et des autres. Montrez que vous tenez à votre famille et à vos amis: Restez chez vous", a dit le dirigeant irlandais. (Padraic Halpin; version française Nicolas Delame)

