L'IREN s'éloigne de son record après l'annonce d'un accord sur la dette convertible

8 octobre - ** Les actions du propriétaire et opérateur de centres de données IREN IREN.O ont baissé de 0,4 % à 61,47 $ mercredi, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** IREN, basé en Australie, a annoncé mardi soir (lien) une offre privée de 875 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance en juillet 2031 ** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement ** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit net pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour compenser la dilution potentielle ** Les actions d'IREN ont clôturé mardi en hausse de 6,8 % à un niveau record de 61,68 $ après que la société a signé (lien) de nouveaux contrats de services en nuage pour les GPU de Nvidia

NVDA.O ** Elle a obtenu le statut de partenaire privilégié de Nvidia en août ** IREN a une capitalisation boursière de 17 milliards de dollars ** Avec l'opération du mercredi, les actions ont augmenté d'environ 130% au cours du mois dernier. L'action a terminé l'année 2024 à 9,82 $