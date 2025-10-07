L'IREN grimpe en flèche après avoir signé des contrats de services en nuage pour les GPU de Nvidia

7 octobre - ** Le mineur de bitcoin s IREN IREN.O augmente de 8% à 62,33 $ en pré-marché

** IREN signe de nouveaux contrats pluriannuels de services en nuage avec des entreprises d'IA de premier plan pour le déploiement des unités de traitement graphique Blackwell de Nvidia NVDA.O

** La société est sur la bonne voie pour atteindre plus de 500 millions de dollars de revenus annualisés (ARR) à partir de ses opérations GPU d'ici le premier trimestre 2026

** IREN a déjà obtenu des contrats pour 11 000 de ses 23 000 GPU prévus, ce qui représente environ 225 millions de dollars en ARR, le déploiement complet étant prévu pour la fin de 2025

** Co a obtenu le statut de partenaire privilégié de Nvidia en août de cette année

** 10 des 13 analystes couvrant IREN considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", deux comme un "maintien" et une "vente"; le PT médian est de 42 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a progressé de 488 % depuis le début de l'année