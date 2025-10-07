 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 989,85
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'IREN grimpe en flèche après avoir signé des contrats de services en nuage pour les GPU de Nvidia
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour ajouter le code de l'instrument, pas de changement dans le texte)

7 octobre - ** Le mineur de bitcoin s IREN IREN.O augmente de 8% à 62,33 $ en pré-marché

** IREN signe de nouveaux contrats pluriannuels de services en nuage avec des entreprises d'IA de premier plan pour le déploiement des unités de traitement graphique Blackwell de Nvidia NVDA.O

** La société est sur la bonne voie pour atteindre plus de 500 millions de dollars de revenus annualisés (ARR) à partir de ses opérations GPU d'ici le premier trimestre 2026

** IREN a déjà obtenu des contrats pour 11 000 de ses 23 000 GPU prévus, ce qui représente environ 225 millions de dollars en ARR, le déploiement complet étant prévu pour la fin de 2025

** Co a obtenu le statut de partenaire privilégié de Nvidia en août de cette année

** 10 des 13 analystes couvrant IREN considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", deux comme un "maintien" et une "vente"; le PT médian est de 42 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a progressé de 488 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BTC/USD
124 892,7631 USD CryptoCompare -0,08%
IREN LTD
57,7500 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
185,5400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank