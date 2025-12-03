L'IREN en hausse après avoir fixé le prix d'une offre d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars et d'un placement direct d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données IREN IREN.O sont en hausse de 2,7 % en avant-Bourse, à 42,23 $, après une augmentation de capital pour refinancer la dette ** IREN, basé en Australie, annonce avoir fixé le prix de ses offres privées d'obligations convertibles (CBs) de 1 milliard de dollars à 0,25 % échéant en 2032 et d'obligations convertibles (CBs) de 1 milliard de dollars à 1 % échéant en 2033 ** En outre, IREN vend ~39,7 millions d'actions à 41,12 $ pour environ 1,6 milliard de dollars dans le cadre d'une offre directe enregistrée afin de faciliter la couverture

** L'IREN utilisera le produit net des transactions pour racheter environ 228 millions de dollars d'obligations existantes à 3,25 % échéant en 2030 et environ 317 millions de dollars d'obligations existantes à 3,5 % échéant en 2029

** La société utilisera également le produit pour financer des appels plafonnés afin d'aider à compenser la dilution, ainsi que pour les besoins généraux et le fonds de roulement ** Les actions d'IREN ont chuté de 15 % mardi pour clôturer à 41,12 $ après que la société a dévoilé lundi soir les offres

** Jusqu'à mardi, les actions d'IREN ont plus que quadruplé depuis le début de l'année. Elles ont atteint un record intrajournalier de 76,87 $ le 5 novembre ** Le 3 novembre, IREN a conclu un accord de 9,7 milliards de dollars pour le cloud IA avec Microsoft MSFT.O qui permettra au géant de la technologie d'accéder aux puces avancées de Nvidia NVDA.O

** Sur les 13 analystes qui couvrent IREN, 9 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 2 la considèrent comme un "maintien" et 2 recommandent de la "vendre"; le PT médian est de 80 $, selon les dernières données de LSEG