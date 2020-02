Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran veut combler rapidement ses divergences avec l'Arabie-diplomate Reuters • 04/02/2020 à 15:40









BAGDAD, 4 février (Reuters) - L'Iran veut résoudre ses différends avec l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis "le plus rapidement possible", assure l'ambassadeur de la République islamique à Bagdad, dans un entretien publié mardi par l'agence de presse publique irakienne. Iraj Masjedi ajoute que le général Qassem Soleimani, commandant de la force Al Qods tué le 3 janvier par un drone américain près de l'aéroport de Bagdad, était porteur d'un message de Téhéran au sujet d'un éventuel rapprochement avec l'Arabie saoudite. (John Davison avec Babak Dehghanpisheh à Dubaï, version française Jean-Philippe Lefief)

