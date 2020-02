Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran va lancer son satellite d'observation Zafar ce dimanche Reuters • 09/02/2020 à 09:32









DUBAI, 9 février (Reuters) - L'Iran a annoncé qu'il allait procéder ce dimanche au lancement d'un satellite d'observation malgré les mises en garde des Etats-Unis et de leurs alliés qui assimilent ces tirs de fusées au développement clandestin de missiles balistiques. "Le satellite Zafar va être placé en orbite aujourd'hui à partir de la base de lancement de Semnan à une vitesse de 7.400 kilomètres", a déclaré le ministre iranien de l'Information et des Communications Mohammad Javad Azari-Jahromi, selon l'agence de presse officielle Irib. Les Etats-Unis estiment que le lancement de satellites d'observation par l'Iran constitue une violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu qui a entériné l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. L'Iran, qui rejette cette interprétation et qui a toujours affirmé que son programme nucléaire était uniquement civil, a lancé son premier satellite Omid (Espoir) en 2009, avant de placer en orbite les satellites Rasad (Observation) et Navid (Promesse) respectivement en juin 2011 et 2012. Une mise en orbite d'un nouveau satellite en janvier 2019 s'était quant à elle soldée par un échec. (Babak Dehghanpisheh, version française Marine Pennetier)

