L'Iran propose son aide au Liban après l'explosion à Beyrouth

DUBAI, 5 août (Reuters) - Le président iranien a proposé mercredi d'envoyer une aide médicale au Liban au lendemain de l'explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 100 morts et près de 4.000 blessés. "L'Iran annonce qu'il est prêt à envoyer une aide médicale au Liban et propose également des soins pour les blessés et toute autre assistance médicale nécessaire", a déclaré Hassan Rouhani, selon la télévision publique. "Nous espérons que les circonstances de cet incident seront déterminées dès que possible et que la paix reviendra à Beyrouth", a-t-il ajouté. L'Iran soutient le Hezbollah, à la fois parti politique et puissant groupe armé chiite incontournable sur la scène libanaise. (Parisa Hafezi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

