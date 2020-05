Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran menace en cas de prolongation de l'embargo sur les armes Reuters • 06/05/2020 à 11:37









DUBAI, 6 mai (Reuters) - L'Iran a brandi mercredi la menace d'une "terrible riposte" si l'embargo sur la vente d'armes conventionnelles à Téhéran, que les Nations unies doivent lever en octobre prochain, était prolongé comme le souhaitent les Etats-Unis. Cette levée de l'embargo fait partie des mesures obtenues par la République islamique aux termes de l'accord de 2015 sur la limitation de ses activités nucléaires, dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018. Dans un discours prononcé mercredi, le président iranien Hassan Rohani a réaffirmé que cette décision de l'administration de Donald Trump était une "erreur stupide". "Si l'Amérique veut revenir dans l'accord, elle devra lever toutes les sanctions contre Téhéran et compenser le rétablissement des sanctions", a estimé Hassan Rohani. "L'Iran livrera une terrible riposte si l'embargo sur les armes contre Téhéran est prolongé." Les Etats-Unis ont dit jeudi dernier avoir "l'espoir" que le Conseil de sécurité de l'Onu voterait en faveur d'une prolongation de l'embargo sur l'Iran avant son expiration en octobre prochain. La Russie a toutefois laissé entendre qu'elle s'opposerait à une telle initiative. Washington veut démontrer qu'il est toujours un Etat "participant" à l'accord de Vienne et menace en vertu de ce statut, et s'il n'obtient pas une prolongation de l'embargo, d'imposer le rétablissement de toutes les sanctions internationales contre l'Iran, une manoeuvre qualifiée d'"illégale" lundi par le ministère des Affaires étrangères iranien. (Parisa Hafezi, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Marine Pennetier)

