L'Iran menace de prendre des mesures de rétorsion contre l'énergie et l'eau du Golfe après l'ultimatum de Trump

par Maayan Lubell, Alexander Cornwell et Idrees Ali

L'Iran a prévenu qu'il frapperait les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace d'attaquer son réseau électrique, ce qui fait craindre des perturbations massives dans une région fortement dépendante du dessalement de l'eau potable.

M. Trump a fixé l'échéance de lundi à environ 19 h 45 EDT (2345 GMT), avertissant tard samedi que les États-Unis frapperaient les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas totalement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures.

La perspective de frappes réciproques sur les infrastructures civiles a encore plus déstabilisé les marchés pétroliers, les prix s'ouvrant en dents de scie lors des échanges asiatiques .

Après plus de trois semaines de bombardements intensifs américains et israéliens qui, selon les autorités, ont considérablement réduit les capacités de l'Iran en matière de missiles, Téhéran a continué à démontrer sa capacité de riposte.

Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans certaines parties du nord et du centre d'Israël, y compris à Tel-Aviv, et en Cisjordanie occupée dans la nuit de dimanche à lundi, avertissant de l'arrivée de missiles en provenance d'Iran.

L'armée israélienne a déclaré tôt lundi qu'elle avait entamé une vaste vague de frappes visant les infrastructures iraniennes à Téhéran.

Les agences de presse iraniennes ont indiqué qu'au moins un enfant avait été tué et que plusieurs personnes avaient été blessées dans le bombardement d'un quartier résidentiel de la ville de Khorramabad, dans l'ouest du pays.

Un quartier résidentiel de la ville d'Urmia, dans le nord-ouest du pays, a été endommagé par une frappe aérienne, ont rapporté les agences de presse iraniennes. Une vidéo montre des secouristes du Croissant-Rouge iranien à la recherche de survivants. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

L'avertissement de M. Trump est intervenu moins d'un jour après qu'il a indiqué que les États-Unis pourraient envisager de mettre un terme au conflit, alors même que des marines américains et des engins de débarquement lourds se dirigeaient vers la région.

"Si l'infrastructure énergétique et pétrolière de l'Iran est attaquée par l'ennemi, toutes les infrastructures énergétiques, ainsi que les technologies de l'information ... et les installations de dessalement de l'eau , appartenant aux États-Unis et au régime dans la région, seront prises pour cible conformément aux avertissements précédents", a déclaré le porte-parole militaire iranien Ebrahim Zolfaqari, selon les médias d'État.

Si les attaques contre l'électricité peuvent nuire à l'Iran, elles pourraient être catastrophiques pour ses voisins du Golfe, qui consomment environ cinq fois plus d'électricité par habitant.

L'électricité rend leurs villes brillantes et désertiques habitables, notamment en alimentant les usines de dessalement qui produisent 100 % de l'eau consommée à Bahreïn et au Qatar . Ces usines utilisent l'eau de mer pour répondre à plus de 80 % des besoins en eau potable des Émirats arabes unis et à 50 % de l'approvisionnement en eau de l'Arabie saoudite.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, est revenu à la charge en écrivant sur X que les infrastructures critiques et les installations énergétiques du Moyen-Orient pourraient être "irréversiblement détruites" en cas d'attaque contre les centrales iraniennes.

Les puissants gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que cela signifierait également que la voie maritime par laquelle transite normalement un cinquième du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié, le long de la côte méridionale de l'Iran, resterait fermée.

"Le détroit d'Ormuz sera complètement fermé et ne sera pas ouvert tant que nos centrales électriques détruites n'auront pas été reconstruites", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué.

Le ministère saoudien de la défense a déclaré que deux missiles balistiques avaient été lancés tôt lundi en direction de Riyad. L'un des missiles a été intercepté, tandis que l'autre est tombé dans une zone inhabitée.

Dimanche, des frappes iraniennes sur deux villes du sud d'Israël ont fait des dizaines de blessés, ce qu'un hôpital israélien a qualifié d'accident majeur. Ces villes étaient situées à proximité du réacteur nucléaire secret d'Israël et d'un certain nombre d'installations militaires, dont la base aérienne de Nevatim, l'une des plus importantes du pays.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées au cours de la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février, qui a bouleversé les marchés, fait grimper le prix du carburant, alimenté les craintes d'inflation mondiale et ébranlé l'alliance occidentale d'après-guerre.

LA BOMBE À RETARDEMENT DE L'INCERTITUDE ÉLEVÉE

"La menace du président Trump a placé une bombe à retardement de 48 heures d'incertitude élevée sur les marchés", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, qui s'attend à ce que les marchés boursiers chutent lorsqu'ils rouvriront lundi.

Les attaques iraniennes ont effectivement fermé le détroit d'Ormuz, provoquant la pire crise pétrolière depuis les années 1970. Sa quasi-fermeture a fait grimper les prix du gaz en Europe de 35 % la semaine dernière.

"Si l'Iran n'ouvre pas complètement, SANS MENACE, le détroit d'Ormuz, dans les 48 HEURES à partir de ce moment précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et oblitéreront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande!" A posté M. Trump sur les réseaux sociaux vers 19 h 45 EDT (2345 GMT) samedi.

Les médias iraniens ont cité le représentant du pays auprès de l'Organisation maritime internationale, qui a déclaré que le détroit restait ouvert à tous les navires, à l'exception de ceux liés aux "ennemis de l'Iran".

Ali Mousavi a déclaré que le passage par la voie navigable était possible en coordonnant les dispositions de sécurité et de sûreté avec Téhéran.

Les données de suivi des navires montrent que certains navires, tels que des bateaux battant pavillon indien et un pétrolier pakistanais, ont négocié un passage sûr à travers le détroit.

DES SEMAINES DE COMBATS SUPPLÉMENTAIRES

La guerre se déroule parallèlement à une confrontation sur un autre front entre Israël et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran.

Israël a déclaré dimanche que ses troupes avaient mené des raids sur un certain nombre de sites du groupe armé dans le sud du Liban.

Le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Effie Defrin, a déclaré aux journalistes qu'Israël s'attendait à "des semaines de combats supplémentaires contre l'Iran et le Hezbollah".

Le Hezbollah a déclaré avoir attaqué plusieurs zones frontalières dans le nord d'Israël. Les services d'urgence israéliens ont indiqué qu'une personne avait été tuée dans un kibboutz proche de la frontière. Israël a déclaré par la suite qu'il vérifiait si le décès avait été causé par des tirs israéliens.

Le Hezbollah a tiré des centaines de roquettes sur Israël depuis son entrée dans la guerre régionale le 2 mars, provoquant une offensive israélienne qui a fait plus de 1 000 morts au Liban.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))