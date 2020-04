Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran menace à son tour les USA dans les eaux du Golfe Reuters • 23/04/2020 à 12:57









DUBAI, 23 avril (Reuters) - L'Iran "détruira" tout navire de guerre américain menaçant sa sécurité dans les eaux du Golfe, a averti jeudi le chef des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, au lendemain d'une menace similaire de Donald Trump. Selon l'agence de presse iranienne IRIB, l'Iran a convoqué l'ambassadeur de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains dans la République islamique, à propos de ces tensions. L'ambassadeur a reçu un message par lequel l'Iran avertit que Téhéran défendra avec fermeté ses droits maritimes dans le Golfe. "J'ai ordonné à nos forces navales de détruire toute force terroriste américaine dans le Golfe persique qui menace la sécurité des navires militaires ou non militaires de l'Iran", a déclaré Hossein Salami à la télévision publique iranienne. "La sécurité dans le Golfe fait partie des priorités stratégiques de l'Iran", a-t-il insisté. Donald Trump a annoncé mercredi qu'il avait ordonné à la marine américaine d'ouvrir le feu sur tout navire iranien qui la harcèlerait en mer. La semaine dernière, le Pentagone, dénonçant une manoeuvre "dangereuse et provocatrice", avait déclaré qu'une douzaine de bâtiments du corps des Gardiens de la révolution s'étaient approchés de très près de bâtiments de l'US Navy et de la garde-côte américaine dans les eaux du Golfe, parfois à une dizaine de mètres seulement. Jeudi, Hossein Salami a rejeté la responsabilité de l'incident sur les Etats-Unis. "Je dis aux Américains que nous sommes absolument déterminés à défendre notre sécurité nationale, nos frontières maritimes, la sécurité de notre transport maritime et nos forces de sécurité et que nous répondrons avec fermeté à tout sabotage", a déclaré le chef des Gardiens de la révolution. La crise qui couve depuis des années entre Washington et Téhéran s'est aggravée avec la mort du général Qassem Soleimani, commandant la force Al Qods chargée des opérations extérieures, tué le 3 janvier par un drone américain près de Bagdad. L'armée iranienne a riposté quelques jours plus tard en tirant une salve de missiles en direction de positions américaines en Irak. (Parisa Hafezi, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

