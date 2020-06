Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran émet un mandat d'arrêt contre Trump pour la mort de Soleimani Reuters • 29/06/2020 à 15:39









29 juin (Reuters) - L'Iran a émis un mandat d'arrêt contre Donald Trump et 35 militaires et responsables américains pour la mort du général Qassem Soleimani et a sollicité l'aide d'Interpol sur ce dossier, a déclaré lundi le parquet de Téhéran, selon l'agence de presse Fars. Le commandant de la force Al Qods, l'unité d'élite des Gardiens de la révolution iranienne, a été tué en janvier dans une frappe américaine en Irak menée à la demande expresse du locataire de la Maison blanche. Le mandat a été délivré pour "meurtre" et "action terroriste", a précisé le procureur de Téhéran Ali Alqasimehr, cité par l'agence Fars. Il a ajouté que l'Iran avait demandé à Interpol d'émettre une "notice rouge" à l'encontre de Donald Trump et d'autres personnes que Téhéran juge responsables de la mort de Qassem Soleimani. Washington accuse Qassem Soleimani d'avoir fomenté des attaques contre des bases de la coalition en Irak. (Babak Dehghanpisheh; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

