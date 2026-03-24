L'Iran durcit sa position vis-à-vis de négociations avec les USA-sources

par Parisa Hafezi et Angus McDowall

La position de Téhéran vis-à-vis de négociations avec Washington s'est nettement durcie depuis le début de la guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël, ont déclaré trois sources iraniennes invoquant le renforcement de l'emprise du corps des Gardiens de la Révolution islamique sur l'Iran.

Selon trois personnes haut placées à Téhéran, l'Iran exigera des concessions importantes de la part des États-Unis si les efforts de médiation débouchent sur des discussions sérieuses.

Outre la fin de la guerre, l'Iran pourrait exiger des garanties contre toute action militaire future, une compensation pour les pertes subies pendant la guerre et le contrôle officiel du détroit d'Ormuz, selon les sources.

L'Iran refuserait également de négocier toute limitation de son programme de missiles balistiques, ont-elles précisé.

Ces points constitueraient des lignes rouges pour le président américain Donald Trump dans le cadre de toute négociation, la fin du programme balistique et nucléaire étant une des raisons évoquées par ce dernier pour justifier la guerre.

Donald Trump a déclaré lundi que Washington avait eu des "discussions très, très intenses" avec Téhéran au cours du weekend, des informations démenties dans la foulée par les autorités iraniennes.

Les sources avec lesquelles s'est entretenu Reuters ont déclaré que l'Iran n'avait eu que des discussions préliminaires avec le Pakistan, la Turquie et l'Égypte pour déterminer si les conditions étaient réunies pour des pourparlers avec les États-Unis.

Un responsable européen a déclaré lundi que le Pakistan et les États du Golfe servaient de relais entre Téhéran et Washington, ajoutant qu'il n'y avait pas eu de négociations directes entre les deux capitales.

Un responsable pakistanais et une deuxième source ont également déclaré lundi que des pourparlers directs sur la fin de la guerre pourraient avoir lieu à Islamabad cette semaine.

Si de telles discussions étaient organisées, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, y assisteront, ont dit les sources.

Elles soulignent toutefois que toute décision reviendrait en dernier ressort au Corps des gardiens de la révolution islamique, partisan de la ligne dure.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré mardi être disposé à accueillir des pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit.

DOUTES SUR LA POSSIBILITÉ D'UN ACCORD - SOURCES ISRAÉLIENNES

Si Donald Trump semble déterminé à conclure un accord, il est peu probable que Téhéran accepte les exigences américaines, ont déclaré trois responsables israéliens, qui incluent selon eux la fin des programmes de missiles balistiques et nucléaires de l'Iran.

Les missiles balistiques et la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, sont les nerfs de guerre de Téhéran dans sa riposte aux bombardements américains et israéliens.

L'Iran n'y renoncerait sous aucun prétexte, ne voulant pas se retrouver sans défense, estiment ainsi les analystes.

Des négociations seront par ailleurs avec scepticisme par les représentants iraniens, l'Iran ayant été attaquée par les Etats-Unis et l'Etat hébreu alors même que des pourparlers étaient en cours entre Téhéran et l'Occident.

Téhéran pourrait aussi être réticent à un accord, Israël bombardant à répétition Gaza et le Liban malgré des accords de cessez-le-feu.

Les préoccupations internes en Iran limitent également la marge de manœuvre de Téhéran dans les négociations, ont déclaré des sources iraniennes de haut rang.

Le poids croissant des Gardiens de la révolution, l'incertitude au sommet du système – le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei n'étant pas encore apparu sur des photos ou des vidéos depuis sa nomination – et le discours public sur la résilience face à la guerre, pourraient peser sur tout pourparlers.

(Reportage Parisa Hafezi, rédigé par Angus McDowall, version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)