Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran dément l'envoi en Ukraine des boîtes noires du Boeing abattu Reuters • 19/01/2020 à 12:17









DUBAI, 19 janvier (Reuters) - L'Iran cherche à examiner lui-même les boîtes noires de l'avion de ligne ukrainien abattu par un missile le 8 janvier près de Téhéran et n'a pas décidé de les envoyer en Ukraine, a déclaré dimanche le directeur des enquêtes accident de l'Aviation civile iranienne, contredisant des propos qu'il avait tenus la veille. "Nous essayons de décoder les boîtes noires ici en Iran. Sinon, nos options sont l'Ukraine et la France, mais aucune décision n'a été prise encore de les envoyer dans un autre pays", a dit Hassan Rezaifar, cité par l'agence de presse Irna. Une autre agence iranienne, Tasnim, a cité samedi des propos de Hassan Rezaifar assurant que les deux enregistreurs de voix et de données ne seront pas décodés en Iran. L'Iran dit avoir abattu par erreur ce Boeing d'Ukraine Airlines à bord duquel se trouvaient 176 personnes, toutes décédées. (Parisa Hafezi; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.