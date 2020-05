Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran autorise la réouverture de toutes les mosquées Reuters • 12/05/2020 à 00:41









12 mai (Reuters) - Toutes les mosquées en Iran vont rouvrir ce mardi dans le cadre de l'assouplissement supplémentaire des restrictions destinées à endiguer la propagation du coronavirus, a rapporté lundi l'agence de presse officielle IRIB. La décision du gouvernement intervient alors même que certaines régions du pays connaisse une hausse des nouveaux cas quotidiens d'infection. Vendredi dernier, après deux semaines d'interruption, les prières ont pu reprendre dans quelque 180 villes iraniennes considérées comme moins exposées au risque de propagation du coronavirus. (Babak Dehghanpisheh; version française Jean Terzian)

