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L'Iran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 00:33

La marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé dimanche avoir fermé le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, ont rapporté les médias officiels iraniens.

Cette décision a été prise après qu'un coup de semonce a été tiré alors qu'un navire tentait de passer dans le détroit en suivant une route non autorisée, a indiqué la marine du CGRI.

(Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)

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