L'Iran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre

La marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé dimanche avoir fermé le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, ont rapporté les médias officiels iraniens.

Cette décision a été prise après qu'un coup de semonce a été tiré alors qu'un navire tentait de passer dans le détroit en suivant une route non autorisée, a indiqué la marine du CGRI.

(Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)