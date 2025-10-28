L'Irak signe un accord avec Excelerate Energy pour une plateforme flottante de gaz naturel

L'Irak a signé un accord d'investissement de 450 millions de dollars avec Excelerate Energy EE.N pour que la société américaine construise la première unité flottante de stockage et de regazéification du pays du Golfe, alors que Bagdad cherche à attirer davantage d'investissements américains dans son secteur de l'énergie.

L'unité, capable de recevoir, de stocker et de regazéifier du gaz naturel liquéfié, sera basée dans le port de Khor al-Zubair, le gaz étant acheminé par gazoduc pour être intégré dans le réseau électrique irakien, ont déclaré deux responsables irakiens du secteur de l'énergie ayant connaissance de l'accord.

Le bureau du premier ministre irakien a annoncé l'accord dans un communiqué mardi, sans fournir de détails.

ACCORD DE CINQ ANS

Excelerate a déclaré dans un communiqué séparé que la valeur totale de l'investissement du projet était estimée à environ 450 millions de dollars, y compris le coût de la toute dernière unité flottante de stockage et de regazéification d'Excelerate.

Le navire, actuellement en construction en Corée du Sud, est conçu pour gérer jusqu'à 500 millions de pieds cubes standard par jour (MMscf/d) de capacité de regazéification, a déclaré Excelerate.

Dans le cadre de cet accord de cinq ans, qui comprend des options d'extension, Excelerate fournira à la fois des services de regazéification et de l'approvisionnement en GNL, avec un contrat d'enlèvement minimum de 250 millions de pieds cubes par jour.

L'Irak est sous la pression de Washington pour diversifier ses sources d'énergie et limiter ses liens énergétiques avec l'Iran, d'où les exportations de gaz vers l'Irak ont été interrompues à plusieurs reprises en raison des sanctions américaines et des différends en matière de paiement.