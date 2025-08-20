L'Irak signe un accord avec Chevron sur des projets d'exploration pétrolière, selon le Premier ministre

L'Irak a signé un accord de principe avec le producteur de pétrole américain Chevron CVX.N pour le projet Nassiriya qui consiste en quatre blocs d'exploration en plus du développement d'autres champs de pétrole productifs, a déclaré le Premier ministre irakien mardi.

Au cours des deux dernières années, l'Irak a signé des accords avec d'autres grandes compagnies pétrolières, mettant fin à une longue période durant laquelle elles s'étaient retirées du pays. L'amélioration des conditions contractuelles a incité le français TotalEnergies TTEF.PA et le britannique BP BP.L à signer de nouveaux accords , pour un investissement total de plus de 50 milliards de dollars .

"Nous sommes convaincus que Chevron, qui a fait ses preuves et possède l'expertise nécessaire pour développer avec succès des projets pétroliers et gaziers, dispose des ressources, de l'expérience et de la technologie nécessaires pour aider l'Irak à développer de nouvelles ressources énergétiques", a déclaré Frank Mount, vice-président de Chevron chargé du développement commercial de l'entreprise, dans un communiqué.

En 2021, l'Irak a autorisé la National Oil Company (NOC) à négocier avec Chevron le développement des champs pétrolifères de Nassiriya, dans la province de Dhi Qar, au sud de l'Irak.

Le ministère avait alors déclaré que son plan dans la province comprenait l'achèvement d'un groupe de projets géants dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'injection d'eau, avec une capacité initiale ciblée de 600 000 barils de pétrole brut par jour dans les sept ans suivant le début des travaux.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a déclaré que le gouvernement avait adopté une nouvelle approche dans ses relations avec les grandes compagnies pétrolières internationales et leurs investissements en Irak, en particulier les compagnies américaines, a indiqué son bureau.