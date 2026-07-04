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L'Irak approuve des accords préliminaires pour l'étude de projets stratégiques d'oléoducs d'exportation
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil des ministres irakien a approuvé la signature par la Basra Oil Company d’un « protocole d’accord », ou accord préliminaire, ainsi que d’un accord de confidentialité avec un consortium regroupant les sociétés américaines Capital TI et Chevron CVX.N et la société qatarie UCC, en vue d’étudier des projets stratégiques d’oléoducs d’exportation, selon un communiqué du Conseil des ministres.

Le consortium réalisera des études de faisabilité techniques et financières comparant les tracés proposés, notamment Basra-Haditha-Kirkouk-Ceyhan et Basra-Haditha-Baniyas. Le Conseil des ministres a précisé que ces accords n’entraîneraient aucune obligation financière ou contractuelle définitive pour le ministère irakien du Pétrole.

Il a également autorisé la Basra Oil Company à signer un contrat de services de conseil avec KBR KBR.N pour un projet d’oléoduc Basra-Haditha.

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