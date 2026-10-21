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L'IPO de Jio d'Ambani, d'un montant de 3,2 milliards de dollars, attire rapidement les offres lors d'une vente record en Inde
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 07:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Première introduction en bourse du conglomérat Reliance depuis deux décennies

* Jio Platforms ouvre son capital au public

* Environ un tiers des actions est réservé aux investisseurs particuliers

* La société vise une valorisation pouvant atteindre 108,3 milliards de dollars

(Modification des mots-clés médias en JIOPLATFORMS-INDIA/IPO; ajout des détails de souscription au paragraphe 4)

par Vibhuti Sharma et Aditya Kalra

L'introduction en bourse de Jio Platforms JIOP.NS , d'un montant de 3,2 milliards de dollars, a été souscrite à 85 % dès la première heure de l'ouverture de l'offre publique mercredi, les investisseurs s'étant rués sur la plus grande vente d'actions jamais réalisée en Inde et la première organisée par Reliance, la société du milliardaire Mukesh Ambani, depuis deux décennies.

L'introduction en bourse de Jio Platforms constituera un test majeur de l'appétit mondial pour les nouvelles offres d'actions, à un moment où les investisseurs examinent d'un œil plus critique les entreprises liées à l'IA, ce qui, selon certains analystes, pourrait les amener à se détourner de cette technologie.

Bénéficiant du soutien de Meta META.O , de Google (filiale d'Alphabet GOOGL.O ) et d’investisseurs institutionnels, Jio Platforms regroupe la plus grande entreprise de télécommunications indienne, avec plus de 500 millions d’abonnés, ce qui en fait le deuxième opérateur de télécommunications au monde au sein d’un seul pays, après China Mobile 600941.SS .

Les investisseurs institutionnels ont souscrit 2,8 fois leur part réservée dans le cadre de l’introduction en bourse. Les investisseurs particuliers, auxquels environ un tiers de l’émission est réservé, ont jusqu’à présent souscrit 0,14 fois leur quota, selon les données boursières publiées mercredi.

Cette introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière lors de son entrée en bourse le 28 octobre, environ un tiers des actions proposées étant réservé aux investisseurs particuliers.

Jio Platforms a attribué cette semaine d’actions d’une valeur de 853 millions de dollars à des investisseurs internationaux et nationaux, notamment l’Abu Dhabi Investment Authority et BlackRock, après que la part réservée à ces investisseurs eut attiré des offres totalisant plus de 25 milliards de dollars.

DATE DE LANCEMENT FESTIVE

Les investisseurs particuliers, les salariés et les actionnaires de Reliance pourront participer à cette offre, qui se clôturera vendredi et dont la fourchette de prix est fixée entre 1 065 et 1 119 roupies par action.

Cette introduction en bourse est la première de Reliance

RELI.NS depuis 2006 et est plus importante que les précédentes introductions majeures , telles que celles de Hyundai Motor India HYUN.NS et de la National Stock Exchange

NSEI.BO .

Ambani avait initialement promis une introduction en bourse dans un délai de cinq ans en 2019, mais le projet avait déjà été reporté à 2025 . Un dépôt de dossier prévu dès le mois de mars a été repoussé après que la guerre en Iran a refroidi l’engouement pour les introductions en bourse.

L'activité de télécommunications de Jio Platforms, dirigée par Akash, le fils d'Ambani, a démarré en 2016 en pariant que les Indiens utiliseraient beaucoup plus Internet si cela ne leur coûtait presque rien. Elle a rapidement conquis des parts de marché au détriment de concurrents tels que Bharti Airtel

BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant des forfaits data bon marché et des appels vocaux gratuits.

Jio Platforms lance son introduction en bourse pendant la période des fêtes hindoues, considérée comme propice aux achats, alors que les marchés indiens sont restés moroses ces dernières semaines.

Reliance a versé les salaires de ses plus de 400 000 employés avec environ 15 jours d’avance ce mois-ci, et l’entreprise a facilité ces dernières semaines l’ouverture de comptes-titres pour les personnes souhaitant souscrire à l’introduction en bourse, a déclaré une source du secteur ayant une connaissance directe de la situation.

Reliance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Jio Platforms a enregistré environ 3,2 milliards de dollars de bénéfices pour un chiffre d’affaires de 15,5 milliards de dollars au cours de l’exercice clos en mars. Environ 90 % de ces chiffres sont imputables à son activité de télécommunications à elle seule.

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