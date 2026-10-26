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L'IPO d'Anthropic ravive l'enthousiasme pour l'IA et porte Wall Street
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:11

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Après une semaine mouvementée, les principaux indices américains entament la nouvelle semaine dans le vert, portés notamment par un rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle. La confiance dans le secteur semble revenir avec la confirmation de la prochaine IPO d'Anthropic, le groupe à l'origine de Claude ayant dévoilé son dossier d'introduction en Bourse. Le S&P 500 progresse ainsi de 1%, le Dow Jones gagne 0,5%, tandis que le Nasdaq 100 avance de 1,4%.

Alors que la semaine s'annonce riche en publications d'entreprises et qu'une nouvelle réunion de la Fed doit débuter mardi, c'est Anthropic qui retient l'essentiel de l'attention ce lundi. Le créateur des modèles Claude a dévoilé son dossier d'introduction en Bourse, en vue d'une cotation sur le Nasdaq, à New York.

La confirmation de ce projet semble être interprétée par les investisseurs comme un signe de confiance dans les perspectives du secteur, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes grandissantes du marché. Les acteurs des semiconducteurs en profitent, à l'image de Nvidia ( 3%), Broadcom ( 2,6%) ou encore AMD ( 1,74%).

Parmi les grands rendez-vous de la semaine, les investisseurs attendent avec impatience les conclusions de la réunion de la Fed, qui seront accompagnées mercredi d'une conférence de presse de Kevin Warsh. Si les marchés évaluent à près de 90% la probabilité d'un maintien des taux directeurs, les déclarations du président de la Réserve fédérale seront particulièrement scrutées dans un contexte macroéconomique toujours tendu aux États-Unis.

Les prochains jours s'annoncent également chargés sur le front des résultats d'entreprises, avec notamment les publications de Visa, Coca-Cola, Boeing, Alphabet, Microsoft, Amazon, Eli Lilly, Intel, Merck, Caterpillar, ExxonMobil et Chevron.

Du côté des entreprises, SpaceX ( 0,9%) a finalisé un financement par endettement de 40 milliards de dollars destiné à l'acquisition de processeurs graphiques nécessaires au développement de ses activités dans l'intelligence artificielle. Le groupe dirigé par Elon Musk devrait se tourner principalement vers Nvidia pour s'approvisionner en GPU.

De son côté, Meta ( 0,5%) a annoncé son intention de lever 95 milliards de dollars sur les marchés financiers afin d'accélérer le développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle et de ses projets de superintelligence.

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