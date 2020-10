Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'IPO d'Ant Group à Hong Kong sera bouclée dès mercredi Reuters • 27/10/2020 à 08:35









HONG KONG, 27 octobre (Reuters) - Ant Group 688688.SS 6688.HK va clôturer plus tôt que prévu le carnet d'ordres auprès des investisseurs institutionnels pour sa cotation à la Bourse de Hong Kong en raison d'une forte demande, ont indiqué plusieurs sources proches du dossier. Le spécialiste chinois du paiement en ligne prévoit une entrée en Bourse simultanée à Hong Kong et Shanghai qui pourrait lui permettre de lever un peu plus de 29 milliards d'euros, ce qui en ferait l'introduction la plus importante jamais bouclée dans le monde par son montant. Le carnet d'ordres pour la cotation à Hong Kong devait initialement être clos jeudi mais la date a été avancée à mercredi 17h00 dans chaque région, ont indiqué trois sources. L'offre de titres a été sursouscrite à peine une heure après son ouverture lundi, selon deux sources, soulignant l'engouement entourant l'introduction en Bourse du géant de la tech chinois. Ant Group, filiale d'Alibaba BABA.N 9988.HK n'a pas souhaité faire de commentaires. La première cotation à Hong Kong comme à Shanghai est prévue le 5 novembre. (Scott Murdoch à Hong Kong et Tom Westbrook à Singapour, Blandine Hénault pour la version française, édité par Marc Angrand)

