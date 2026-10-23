L'iPhone pliable d'Apple fait son entrée dans les magasins à 2.000 dollars, mais les stocks sont limités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apple lance vendredi la commercialisation de son premier téléphone pliable

* Le lancement de l'iPhone Duo se limitera principalement aux précommandes

* Ce produit pourrait constituer un premier test pour le nouveau directeur général d'Apple, John Ternus

* IDC prévoit que le Duo deviendra le leader du marché des téléphones pliables en 2027

* De nombreux fans font la queue pour récupérer leurs précommandes, d'autres espéraient un stock limité

* « Certains pensent que c'était de la folie », déclare un fan qui a campé toute la nuit

(Ajout de détails aux paragraphes 13, 14 et 15)

par Aditya Soni, Christine Chen et Will Russell

Le premier téléphone pliable d’ AAPL.O , l’iPhone Duo, a fait son apparition vendredi dans les magasins du monde entier, au prix d’environ 2.000 dollars et avec moins de fanfare que lors des précédents lancements d’iPhone.

De Singapour à Shanghai, en passant par Londres et San Francisco, la demande a été forte, mais les ventes ayant été rationnées, il y a eu moins de files d’attente faisant le tour du pâté de maisons et de campements de nuit qui marquaient autrefois les jours de lancement des nouveaux iPhone.

Des concurrents tels que Samsung Electronics 005930.KS et Huawei Technologies commercialisent depuis des années des téléphones pliables haut de gamme, et le Duo permettra de voir si Apple est capable de réinventer le marché des petits téléphones pliables, à l’instar de ce qu’a fait l’iPhone pour les smartphones.

Il s’agit également d’un premier défi pour le nouveau directeur général d’Apple, John Ternus, l’ancien responsable du matériel qui a dévoilé le téléphone à peine une semaine après avoir pris ses fonctions en septembre.

Les dates de livraison estimées par Apple pour le Duo avaient été repoussées à fin janvier quelques minutes seulement après l’ouverture des précommandes il y a une semaine, la demande ayant dépassé l’offre. L’entreprise américaine a qualifié cette réaction de « tout simplement extraordinaire ».

Apple a plafonné les précommandes à deux appareils par client et limité les ventes aux clients se rendant en magasin. En Chine, en France, à Hong Kong, en Inde et au Japon, les appareils n’étaient disponibles que pour ceux qui avaient commandé en ligne.

À Sydney, où le premier Apple Store a commencé à vendre vendredi ces nouveaux téléphones en forme de passeport, une file d’attente s’est formée devant le magasin avant l’ouverture à 8h, heure locale (21h00 GMT).

« C’est un peu un produit de luxe pour moi, car il est très cher, mais je me dis simplement: vous savez quoi? La vie est trop courte », a déclaré Simon Krishnan, un ingénieur de 48 ans qui a déboursé 3.899 dollars australiens (2.734 dollars) pour un Duo de 512 Go.

Le directeur général Ternus a joué le rôle d’hôte d’accueil dans un magasin d’Austin, au Texas, ouvrant grand les portes et tapant dans la main des clients à mesure qu’ils affluaient, comme le montre une vidéo publiée sur X par CBS Austin.

Passionné de voitures, Ternus a profité de sa visite à Austin pour assister au Grand Prix de Formule 1 des États-Unis qui se déroule ce week-end dans la ville, Apple détenant les droits exclusifs de diffusion et de streaming de cette série de courses aux États-Unis.

Dans le magasin Apple de la Cinquième Avenue à New York, le directeur marketing Greg Joswiak a ouvert les portes à une foule de clients, comme l’ont montré des publications sur les réseaux sociaux. Certains messages indiquaient que des personnes avaient campé devant le magasin dès 4h du matin, heure locale (08h00 GMT).

Mohit Chandel, un consultant de 32 ans résidant à San Francisco, avait promis à son père, qui vit à Singapour, un iPhone Duo pour son départ à la retraite, mais il avait oublié d’en précommander un.

Ainsi, lorsqu’il a repéré une douzaine de personnes faisant la queue devant un Apple Store vers 23h jeudi, il s’est joint à elles, a commandé un banc et un oreiller chez Walgreens et s’est installé pour la nuit.

« Il n’est pas au courant. Toutes les précommandes sont épuisées. Il s’attend à recevoir un Duo par la poste d’ici peu, alors je vais devoir l’acheter », a déclaré Chandel.

En Chine, un marché de la consommation atone et la hausse des coûts de la mémoire ont entraîné six trimestres consécutifs de baisse des livraisons de smartphones, bien que la part de marché d’Apple ait rebondi, certains acheteurs optant pour des appareils haut de gamme.

Liu Wei, un professionnel de santé de 26 ans, possède déjà un téléphone pliable de Xiaomi 1810.HK , mais a tout de même fait la queue devant un magasin de Shanghai dès 6h du matin pour le premier modèle pliable d’Apple.

« J’utilise des produits Apple depuis de nombreuses années et j’ai davantage confiance (en cette marque), alors j’en ai acheté un le jour de son lancement pour l’essayer », a-t-il déclaré.

Beaucoup faisaient la queue pour récupérer leurs précommandes, tandis que d’autres espéraient profiter des stocks limités ou découvrir les modèles d’exposition.

D’autres encore étaient des revendeurs.

À Hong Kong, May, 38 ans, qui a préféré ne pas donner son nom complet, a acheté un iPhone Duo de 256 Go, au prix de 17.499 HK$ (2.231,73 $), lors d’une prévente en ligne et prévoyait de le revendre pour réaliser un bénéfice d’environ 4.000 HK$. « De quoi payer quelques repas », a-t-il plaisanté.

Paul Francis, 53 ans, faisait partie des quelques dizaines de fans qui ont fait la queue toute la nuit sous une pluie battante devant le magasin de Regent Street, à Londres.

« Certains pensent que c'était de la folie. Moi y compris », a déclaré ce responsable d'association caritative.

DES AVIS MITIGÉS

Les premières critiques ont salué le design du Duo ainsi que sa charnière robuste et à peine visible, une prouesse majeure pour les téléphones dont l’écran plissé et proéminent a longtemps constitué un inconvénient et un frein potentiel à l’achat.

Mais les critiques ont souligné que les compromis au niveau de l'appareil photo, notamment l'absence de téléobjectif, ainsi que les applications tierces qui doivent encore être adaptées à la nouvelle taille d'écran, pourraient décevoir certains acheteurs.

Ils ont également indiqué que le Duo plié était moins pratique pour les tâches rapides que la plupart des utilisateurs effectuent au quotidien, et plusieurs critiques de renom l’ont déconseillé à de nombreux clients Apple.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à tester le Duo pendant une semaine, mais j’ai l’impression d’avoir utilisé un prototype extrêmement abouti — et non un produit fini que j’aurais envie d’acheter et d’emporter avec moi », a écrit John Gruber, commentateur de longue date spécialisé dans l’univers Apple.

Le commentateur technologique Marques Brownlee a déclaré dans une critique sur YouTube que pour une personne lambda qui utilise principalement son téléphone pour envoyer des SMS et naviguer sur Internet, « c’est probablement non. Mais si les 2.000 dollars ne représentent pas grand-chose pour vous et que l’idée vous plaît, une fois la phase d’apprentissage passée et après vous être habitué à l’absence de reconnaissance faciale, c’est un téléphone vraiment sympa. »

À Berlin, Patrick Wolter, créateur de contenu sur YouTube, a été impressionné par le fait que le Duo fasse office à la fois de téléphone et d’iPad.

« J’ai toujours trouvé fastidieux de devoir transporter une tablette séparée, d’autant plus que j’ai déjà un ordinateur portable et d’autres appareils », a-t-il déclaré. « À long terme, cet appareil finira probablement par remplacer tous ces autres appareils. »

DIFFICILE À TROUVER

L’entrée d’Apple sur le marché relativement de niche des appareils pliables pourrait ouvrir ce format à un public beaucoup plus large, a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président du cabinet d’études de marché IDC.

IDC prévoit qu’Apple détiendra 44 % de la valeur du marché des appareils pliables en 2026, avec 31 % des unités vendues. D’ici 2027, la marque deviendra le leader du marché tant en valeur qu’en nombre d’unités vendues, selon les prévisions d’IDC.

« Apple a su convaincre en faveur de ce format », a déclaré Jeronimo après avoir testé le Duo pendant une semaine.

« Vient maintenant le prochain défi: transformer cet engouement en disponibilité, en adoption et en un nouveau chapitre durable pour le marché des smartphones », a ajouté Jeronimo.

(1 $ = 1,4257 dollars australiens)

(1 $ = 7,8410 dollars de Hong Kong)