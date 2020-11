L'Investment Company Institute élit un nouveau PDG

(NEWSManagers.com) - Le conseil de l'Investment Company Institute (ICI), l'association de représentation des fonds réglementés, a élu fin octobre Eric Pan au poste de président-directeur général. Il remplace Paul Schott Stevens, qui occupait ce poste depuis 16 ans. Eric Pan dirigera les 174 salariés basés à Washington, Londres et Hong Kong.

Eric Pan est un ancien de la SEC (Securities and Exchange Commission) et de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), deux régulateurs américains. Entre 2011 et 2015, il a supervisé le nouveau département de régulation internationale de la SEC, participant notamment aux réunions de l'IOSCO (Internaional Organization of Securities Commissions) et du FSB (Financial Stability Board). De 2015 à 2019, il fut directeur des affaires internationales de la CFTC, qu'il représenta au sein du comité des dérivés de l'IOSCO, qu'il présida, et au sein du groupe de réflexion sur la gouvernance des données du FSB.

Auparavant, il fut directeur du Heyman Cnter sur la gouvernance d'entreprise (2005-2010) et professeur associé de droit à la Benjamin N. Cardozo School of Law.