L'investisseur immobilier britannique PRS REIT prévoit de vendre une société pour 881,2 millions de dollars

Le fonds d'investissement immobilier britannique PRS REIT PRSR.L a déclaré mercredi qu'il envisageait de vendre PRS REIT Holding Company, qui détient tous ses actifs immobiliers, pour environ 646,2 millions de livres (881,2 millions de dollars) à un fonds conseillé par Waypoint Asset Management, basé au Royaume-Uni, ce qui a fait grimper ses actions de 9 %.

Outre le prix proposé, les actionnaires de la FPI recevront un dividende pouvant atteindre 1,1 pence par action pour le premier trimestre de l'exercice 2026.

PRS, qui se concentre sur les maisons familiales dans le secteur locatif privé, a lancé un processus de vente formel à la suite d'un examen stratégique qui a débuté en octobre dernier, après le remplacement de deux membres du conseil d'administration, dont son président.

La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N , sans faire d'offre formelle, a rejoint le processus de vente du REIT au début du mois, qui comprenait déjà une offre de 631,6 millions de livres de la part de l'investisseur immobilier Long Harbour .

Cependant, PRS a déclaré mercredi qu'il n'avait pas reçu de meilleures offres que celles de Waypoint ou de propositions ne dépendant pas d'un financement supplémentaire.

"Le conseil d'administration estime que la vente proposée offre la plus grande certitude et le meilleur retour sur investissement pour les actionnaires parmi toutes les propositions reçues", a déclaré PRS dans un communiqué.

Les actions du REIT basé à Manchester ont grimpé de 9 % à 114 pence dans les échanges du matin et se sont hissées en tête de l'indice FTSE midcap .FTMC .

Après avoir complété la cession, PRS demandera l'approbation des actionnaires pour la liquidation volontaire de PRS REIT Plc.

(1 $ = 0,7334 livre)