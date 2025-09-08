L'investisseur immobilier britannique PRS REIT annonce que KKR se joint au processus de vente

(Ajoute que KKR a refusé de commenter dans le paragraphe 3)

Le fonds d'investissement immobilier britannique PRS REIT PRSR.L a déclaré lundi que la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N s'était jointe à son processus de vente formel, qui comprend déjà une offre de l'investisseur immobilier Long Harbour .

Dans le cadre de la procédure de vente formelle du Royaume-Uni, KKR peut approcher PRS REIT en tant que partie intéressée sans faire d'offre publique immédiate. PRS REIT a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu d'offre de KKR.

KKR a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de PRS REIT ont augmenté de 8,8 % à 106,6 pence lundi, ce qui en fait le titre le plus performant de l'indice FTSE des moyennes capitalisations .FTMC .

Les valorisations plus faibles au Royaume-Uni ont rendu les actifs britanniques plus attrayants pour les entreprises basées aux États-Unis, les sociétés d'investissement immobilier cotées au Royaume-Uni suscitant l'intérêt d'acheteurs désireux de se renforcer dans un contexte économique incertain.

KKR a fait plusieurs offres de rachat à des sociétés cotées au Royaume-Uni en 2025, notamment une offre de 6,4 milliards de dollars pour Spectris SXS.L et une poursuite infructueuse de Primary Health Properties PHP.L .

PRS REIT a déclaré lundi que Long Harbour n'avait pas retiré sa proposition de rachat de 631,6 millions de livres (854 millions de dollars) reçue en juin, selon laquelle les actionnaires de PRS REIT recevraient 115 pence par action en espèces.

PRS, qui se concentre sur les maisons familiales dans le secteur locatif privé, a lancé un processus de vente formel à la suite d'un examen stratégique qui a débuté en octobre dernier, après le remplacement de deux membres du conseil d'administration, dont son président.

(1 $ = 0,7394 livre)