L'investisseur activiste Starboard prend une participation dans Shake Shack, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Shake Shack au paragraphe 4, mise à jour des cours boursiers)

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une nouvelle participation dans Shake Shack SHAK.N , a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société d'environ 9%.

Plus tôt dans la journée, la chaîne de hamburgers avait annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, portés par une forte demande de menus à prix abordables alors que les consommateurs sont confrontés à une hausse du coût de la vie.

Ces résultats contrastent avec ceux du trimestre précédent, au cours duquel son titre avait chuté de 30% après l’annonce d’une perte trimestrielle et d’une mise en garde concernant la faiblesse des dépenses de consommation. La société, dont la capitalisation boursière s’élève à 2,83 milliards de dollars, avait également nommé à cette époque au poste de directeur financier.

"Nous apprécions l’investissement dans notre entreprise et la confiance exprimée dans la qualité de notre marque et la solidité de nos activités", a déclaré Shake Shack dans un communiqué adressé à Reuters.

Starboard Value avait déjà investi dans d’autres entreprises de restauration, telles que le fournisseur de frites Lamb Weston

LW.N ainsi que la chaîne de cafés Starbucks SBUX.O .

C’est Bloomberg qui a été le premier à révéler que Starboard avait pris une participation de plusieurs centaines de millions de dollars dans Shake Shack.

Starboard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.