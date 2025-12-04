L'investisseur activiste Litt préconise des changements chez First Industrial Realty pour relancer l'action, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jonathan Litt souhaite que l'opérateur d'entrepôts First Industrial Realty Trust FR.N vende des actifs, rembourse du capital aux actionnaires et renouvelle son conseil d'administration, des mesures qui pourraient faire grimper le cours de l'action de 30%, selon des sources familières avec le dossier et un document vu par Reuters.

Même un examen des alternatives stratégiques, y compris une vente éventuelle, devrait être envisagé si les autres changements ne suffisent pas à éliminer l'écart entre le cours de l'action de First Industrial et sa valeur d'actif net, ont déclaré les deux personnes qui sont au courant de la réflexion de Litt mais n'ont pas le droit d'en parler publiquement.

Un représentant de la société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Litt, dont la société Land & Buildings Investment Management détient une participation de 1 % dans First Industrial, a une haute opinion de cette entreprise dont les entrepôts sont utilisés par des sociétés du Fortune 500, dont Amazon, et sont situés à proximité de certaines des plus grandes zones urbaines du pays, du sud de la Californie à l'est de la Pennsylvanie.

Au cours de la dernière décennie, la société a développé près de 40 % de son portefeuille et a cédé plus de 40 % de son ancien portefeuille. Néanmoins, Litt craint que les investisseurs n'aient pas apprécié à sa juste valeur le portefeuille de First Industrial, à un moment où la société doit encore louer quelque 2,3 millions de mètres carrés, ont indiqué les sources.

Plus généralement, les entrepôts industriels sont considérés comme attrayants car les mises en chantier ont chuté de manière spectaculaire au cours des deux dernières années et les détaillants en ligne ont besoin de beaucoup plus d'espace d'entreposage que les détaillants traditionnels, selon les analystes de l'industrie.

Land & Buildings prévoit de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de direction de First Industrial afin de trouver des moyens de stimuler le cours de l'action de la société basée à Chicago, ont déclaré les sources. First Industrial a une valeur de marché d'environ 7,4 milliards de dollars et son action a clôturé à 55,93 dollars mercredi.

Le marché de l'immobilier commercial est traditionnellement attractif pour les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension qui l'utilisent comme un flux d'actifs qui n'est pas lié au marché boursier, ce qui pourrait être intéressant si les investisseurs commencent à s'inquiéter davantage d'une éventuelle bulle de l'intelligence artificielle.