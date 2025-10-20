L'investisseur activiste Jana prend une participation dans Cooper Companies, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans Cooper Companies COO.O et prévoit de faire pression pour obtenir des alternatives stratégiques, y compris un accord potentiel pour combiner son unité de lentilles de contact avec son rival Bausch + Lomb
BLCO.TO , a rapporté le Wall Street Journal dimanche.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du WSJ.
