L'investisseur activiste Jana prend une participation dans Cooper Companies, selon le WSJ

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans Cooper Companies COO.O et prévoit de faire pression pour obtenir des alternatives stratégiques, y compris un accord potentiel pour combiner son unité de lentilles de contact avec son rival Bausch + Lomb

BLCO.TO , a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du WSJ.