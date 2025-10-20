 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 856,12
+2,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'investisseur activiste Jana Partners prend une participation dans Cooper Companies, selon des sources
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 03:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source et ajout de détails à partir du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans le fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O et prévoit de faire pression pour obtenir des alternatives stratégiques, ont déclaré dimanche deux sources au fait du dossier.

Jana, l'un des plus importants agitateurs d'entreprises du secteur, prévoit également de pousser Cooper à améliorer l'allocation du capital, ce qui pourrait augmenter les rendements, ont déclaré les sources, qui ont demandé l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à discuter de l'affaire publiquement.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté pour la première fois la position de Jana dans Cooper plus tôt dans la journée, a déclaré que le fonds pourrait pousser Cooper à envisager de combiner son unité de lentilles de contact avec son rival Bausch + Lomb BLCO.TO .

En août, Cooper avait abaissé ses prévisions de revenus annuels en raison d'un ralentissement de la demande dans certaines zones géographiques.

CooperVision, la division des lentilles de contact de la société, a déclaré des ventes trimestrielles de 718,4 millions de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 721,8 millions de dollars. Cooper possède également une filiale appelée CooperSurgical, une société spécialisée dans la technologie de la fertilité.

Les représentants de Jana Partners, Cooper Companies et Bausch + Lomb n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

"Une combinaison potentielle avec Cooper renforcerait la concurrence et créerait une entreprise de plus grande envergure dans le segment des lentilles de contact", a déclaré Brent Saunders, directeur général de Bausch + Lomb, cité dans le rapport du WSJ.

Jana estime également que la stratégie de Cooper Companies a généré peu de valeur pour les actionnaires, laissant une entreprise plus compliquée avec une mauvaise répartition du capital, ont déclaré les sources à Reuters.

Valeurs associées

COOPER CO
71,9700 USD NASDAQ +0,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz vote aux côtés de son épouse, Maria Elena Urquidi (à gauche), lors du second tour de l'élection présidentielle à Tarija, en Bolivie, le 19 octobre 2025. Il a remporté dimanche le second tour de la présidentielle en Bolivie ( AFP / AIZAR RALDES )
    La Bolivie se choisit un président de centre-droit, après 20 ans de socialisme
    information fournie par AFP 20.10.2025 03:16 

    Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz a remporté dimanche le second tour de la présidentielle en Bolivie, devançant son rival de droite Jorge "Tuto" Quiroga, dans un pays en proie à une profonde crise économique après vingt ans de gouvernements socialistes. Donné ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Un avion-cargo termine son atterrissage dans l'eau à Hong Kong
    information fournie par Reuters 20.10.2025 02:32 

    Un avion-cargo en provenance de Dubaï a quitté la piste au moment de son atterrissage lundi à l'aéroport international de Hong Kong, terminant sa course dans l'eau, a déclaré l'opérateur de l'aéroport, tandis que la presse locale a fait état de deux morts dans ... Lire la suite

  • Le groupe français de luxe Kering, malmené depuis plusieurs années, vend sa division Beauté à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards d'euros, ce qui devrait lui permettre de réduire son endettement et continuer son redressement ( AFP / Eric PIERMONT )
    Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer
    information fournie par AFP 20.10.2025 02:22 

    Le groupe français de luxe Kering , malmené depuis plusieurs années, vend sa division beauté à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards d'euros, ce qui devrait lui permettre de réduire son endettement et continuer son redressement. L'information avait été dévoilée ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Logo du Groupe L'Oréal sur le siège de la société à Clichy, près de Paris
    Kering annonce un accord avec L'Oréal pour le rachat de sa division beauté pour €4 mds
    information fournie par Reuters 20.10.2025 00:19 

    PARIS (Reuters) -Kering a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal pour un montant de 4 milliards d'euros, une opération qui s'inscrit dans le plan du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, pour alléger la dette du groupe ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank