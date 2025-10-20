L'investisseur activiste Jana Partners prend une participation dans Cooper Companies, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans le fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O et prévoit de faire pression pour obtenir des alternatives stratégiques, ont déclaré dimanche deux sources au fait du dossier.

Jana, l'un des plus importants agitateurs d'entreprises du secteur, prévoit également de pousser Cooper à améliorer l'allocation du capital, ce qui pourrait augmenter les rendements, ont déclaré les sources, qui ont demandé l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à discuter de l'affaire publiquement.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté pour la première fois la position de Jana dans Cooper plus tôt dans la journée, a déclaré que le fonds pourrait pousser Cooper à envisager de combiner son unité de lentilles de contact avec son rival Bausch + Lomb BLCO.TO .

En août, Cooper avait abaissé ses prévisions de revenus annuels en raison d'un ralentissement de la demande dans certaines zones géographiques.

CooperVision, la division des lentilles de contact de la société, a déclaré des ventes trimestrielles de 718,4 millions de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 721,8 millions de dollars. Cooper possède également une filiale appelée CooperSurgical, une société spécialisée dans la technologie de la fertilité.

Les représentants de Jana Partners, Cooper Companies et Bausch + Lomb n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

"Une combinaison potentielle avec Cooper renforcerait la concurrence et créerait une entreprise de plus grande envergure dans le segment des lentilles de contact", a déclaré Brent Saunders, directeur général de Bausch + Lomb, cité dans le rapport du WSJ.

Jana estime également que la stratégie de Cooper Companies a généré peu de valeur pour les actionnaires, laissant une entreprise plus compliquée avec une mauvaise répartition du capital, ont déclaré les sources à Reuters.