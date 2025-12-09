L'investisseur activiste Jana Partners pousse Alkami Technology à envisager une vente, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Jana Partners a exhorté Alkami Technology ALKT.O , un fournisseur de fintech pour les banques et les coopératives de crédit, à envisager une vente à un rival ou à une société de capital-investissement, a rapporté Bloomberg News mardi.

La société se négocie à une "décote substantielle", son action ayant chuté de 40 % depuis le début de l'année, a indiqué le rapport, citant Scott Ostfeld, associé directeur de Jana, lors d'une présentation au Bloomberg Activism Forum à New York.

Alkami Technology et Jana Partners n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, Reuters a rapporté pour la première fois que Jana Partners avait pris une nouvelle participation dans Alkami Technology au cours du troisième trimestre.