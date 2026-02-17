L'investisseur activiste Jana Partners augmente sa participation dans Fiserv, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans Fiserv FISV.O et fait pression sur la société de paiement pour qu'elle prenne des mesures afin de redresser le cours de son action, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

L 'importance de la participation de Jana et l'intention de l'investisseur activiste de briguer des sièges au conseil d'administration de Fiserv n'ont pas pu être déterminées, selon le rapport.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,5 % dans les transactions de pré-marché. L'action a chuté de plus de 67 % en 2025 et a perdu près de 12 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture. La capitalisation boursière de Fiserv s'élevait à 31,93 milliards de dollars, sur la base du dernier cours de clôture de l'action, selon les données de LSEG.

Jana Partners n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Le rapport indique que Jana pense que la société de paiement est prête à bénéficier d'un environnement de dépenses élevées pour les banques.

L'investisseur activiste souhaite que Fiserv accélère l'expansion de ses activités bancaires de base et lance un examen stratégique qui pourrait inclure la suppression des activités non essentielles, ajoute le rapport.

"Au cours des derniers mois, nous nous sommes engagés avec un grand nombre de nos actionnaires, y compris Jana Partners. Nous apprécions les points de vue des actionnaires alors que nous progressons dans le cadre de notre plan d'action One Fiserv", a déclaré Fiserv dans un communiqué.

Le plan d'action One Fiserv a été annoncé à la fin de l'année dernière afin d'établir des priorités et d'améliorer l'orientation client et de s'appuyer sur les points forts de la société. Jana soutient ce plan, selon le Journal.

"Notre performance actuelle n'est pas celle que nous souhaitons ni celle que nos parties prenantes attendent", avait déclaré le directeur général Mike Lyons à l'époque.

La société a procédé à un examen approfondi l'année dernière et Mike Lyons a depuis souligné la nécessité de renforcer la rigueur des prévisions et de réduire la dépendance à l'égard des initiatives de croissance à court terme.

Fiserv s'attend à ce que 2026 soit une année de transition, alors qu'elle investit dans des domaines stratégiques clés pour combler les lacunes et améliorer le service à la clientèle.