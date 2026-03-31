L'investisseur activiste Irenic prend une nouvelle participation dans Snap, les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la demande d'Irenic, la réponse de Snap, le cours de l'action, et ajout d'un contexte général) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Irenic Capital Management a déclaré mardi que la société technologique Snap

SNAP.N pourrait valoir au moins cinq fois plus que son évaluation actuelle, mais qu'elle doit réduire ses coûts, optimiser son portefeuille et mieux utiliser l'intelligence artificielle.

"Snap devrait valoir bien plus que 7 milliards de dollars", a écrit Adam Katz, gestionnaire de portefeuille chez Irenic, au cofondateur et directeur général de Snap, Evan Spiegel, ajoutant que si l'entreprise suit le plan de changement d'Irenic, sa valorisation pourrait monter en flèche jusqu'à environ 35 milliards de dollars.

Irenic a déclaré mardi qu'elle détenait un intérêt économique d'environ 2,5 % des actions de classe A de la société.

Irenic, qui a déjà réussi à obtenir des changements dans des entreprises des secteurs de la technologie et de l'aérospatiale, a exhorté Snap à se séparer de Specs, son unité de lunettes à réalité augmentée, ou à la fermer. Il a également demandé à Snap d'envisager de réduire ses coûts en procédant à des licenciements et de racheter davantage d'actions décotées, entre autres mesures.

"Snap ne devrait pas continuer à faire ce qu'elle a fait. Cela ne fonctionne pas", a déclaré Adam Katz dans la lettre. "Et nous ne vous disons rien que vous ne sachiez déjà"

Les investisseurs ont réagi rapidement en faisant grimper le cours de l'action de Snap de plus de 12 % le dernier jour de bourse du trimestre. Depuis le début de l'année, le cours de l'action a perdu 45 %.

Si Adam Katz a félicité la direction en soulignant la façon dont elle a construit un réseau social largement utilisé, il a également déclaré: "Nous pensons que vous avez un second acte", et s'est fortement appuyé sur la façon dont Snap pourrait faire un meilleur usage de l'intelligence artificielle.

Bloomberg a rapporté la position d'Irenic peu de temps avant qu'Irenic ne publie sa lettre à la société.

Snap a déclaré qu'elle s'engage auprès de tous les actionnaires et qu'elle accueille favorablement leurs réflexions. "Nous avons pris des mesures pour améliorer les performances, renforcer le flux de trésorerie disponible et compenser la dilution, et nous continuerons à évaluer les actions qui génèrent de la valeur à long terme pour tous les actionnaires", a déclaré Michael Lynton, président du conseil d'administration, dans un communiqué.

L'année dernière, Snap a déclaré qu'elle rachèterait jusqu'à 500 millions de dollars d'actions de classe A. Elle a également conclu un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer un moteur de recherche conversationnel dans Snap.