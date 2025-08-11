L'investisseur activiste Engine Capital demande à Avantor de renouveler son conseil d'administration avec de nouveaux administrateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Engine Capital a demandé que le conseil d'administration de la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N soit renouvelé avec de nouveaux administrateurs, comme l'indique une lettre envoyée lundi. Engine Capital détient environ 3% des actions en circulation d'Avantor.