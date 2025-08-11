L'investisseur activiste Engine Capital augmente sa participation dans Avantor et l'incite à se vendre, selon le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'investisseur activiste Engine Capital a pris une participation dans Avantor AVTR.N et prévoit de pousser la société de sciences de la vie à se vendre ou à procéder à d'autres changements, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.
