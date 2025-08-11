L'investisseur activiste Engine Capital augmente sa participation dans Avantor et l'incite à se vendre, selon le Wall Street Journal

L'investisseur activiste Engine Capital a pris une participation dans Avantor AVTR.N et prévoit de pousser la société de sciences de la vie à se vendre ou à procéder à d'autres changements, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.