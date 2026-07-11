L'investisseur activiste Elliott renforce sa participation dans l'éditeur de logiciels CCC, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans CCC Intelligent Solutions CCC.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, alors que l'éditeur de logiciels envisage une cession.

Basée à Chicago, CCC a mandaté Morgan Stanley pour la conseiller dans le cadre du processus de cession , a révélé Reuters en exclusivité jeudi.

Le montant exact de la participation d’Elliott n’a pas pu être immédiatement déterminé, mais la société activiste a acquis cette position avant que CCC ne décide d’envisager une cession, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Cette opération est menée par la division de capital-investissement d’Elliott, ajoute le rapport.

Ni Elliott ni CCC n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

CCC fournit des logiciels basés sur le cloud utilisés par les assureurs automobiles, les ateliers de réparation de carrosserie, les constructeurs automobiles et les équipementiers pour gérer les déclarations de sinistres et les processus de réparation.

La capitalisation boursière de la société est tombée à environ 3,3 milliards de dollars, contre environ 6,4 milliards il y a un an, les investisseurs s’inquiétant du ralentissement de la croissance, de la baisse du volume des sinistres dans le secteur et de l’adoption plus lente que prévu de certains nouveaux produits logiciels.

Les investisseurs activistes ont exercé une pression plus forte sur les entreprises mondiales au cours du deuxième trimestre pour qu’elles procèdent à des changements et ont accéléré le rythme global des campagnes au premier semestre 2026, selon les données de Barclays, leur principale exigence étant que les entreprises se vendent sur un marché des fusions-acquisitions en pleine reprise.