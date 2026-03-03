information fournie par Reuters • 03/03/2026 à 13:06

L'investisseur activiste Elliott prend une participation d'un milliard de dollars dans Pinterest

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinterest PINS.N a déclaré mardi que la société d'investissement activiste Elliott Investment Management investissait 1 milliard de dollars dans la société.