L'investisseur activiste Elliott demande un remaniement du conseil d'administration de Norwegian Cruise Line

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué et des informations générales dans l'ensemble du document)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a déclaré lundi qu'il était urgent de renouveler le conseil d'administration de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N après que le croisiériste ait prévu un bénéfice mitigé pour 2026.

L'investisseur, qui a révélé une participation de 10 % dans la société le mois dernier, a déjà critiqué la sélection de la direction par le conseil d'administration au cours de la dernière décennie, y compris la récente nomination de son nouveau directeur général, John Chidsey.

Il a redoublé de critiques après que Norwegian Cruise a manqué les estimations de revenus trimestriels plus tôt aujourd'hui et a mis en garde contre les pressions sur les bénéfices cette année en raison de l'augmentation des coûts du carburant due aux incertitudes géopolitiques . La compagnie a également déclaré que des erreurs d'exécution avaient contribué à la baisse des réservations.

"Les commentaires de la conférence téléphonique sur les résultats d'aujourd'hui ont renforcé un modèle troublant de défaillances d'exécution et d'erreurs stratégiques dans l'ensemble de l'entreprise qui ont été commises depuis des années", a déclaré Elliott, qui est l'un des principaux investisseurs de la société, dans un communiqué.

Norwegian Cruise Line Holdings n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La société est restée à la traîne de ses pairs ces derniers temps, et ses actions ont chuté de 13 % en 2025, contre une hausse d'environ 20 % pour ses rivaux Royal Caribbean RCL.N et Carnival CCL.N .

Elliott cherchait de nouveaux administrateurs indépendants au conseil d'administration de Norwegian, avec une expertise industrielle et opérationnelle pertinente, et avait approché l'ancien président et chef d'exploitation de Royal Caribbean, Adam Goldstein, en tant que candidat potentiel au conseil d'administration, a rapporté Reuters en février, citant des sources familières avec le sujet.